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Gündem Berfu Yenenler'den Ramazan'a büyük saygısızlık!
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Berfu Yenenler'den Ramazan'a büyük saygısızlık!

Sosyal medyada tıklanma kazanmak için sürekli olarak paylaşımlar yapan oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, bu kez çizgiyi aştı. Ramazan ayıyla ilgili paylaşımına sosyal medyadan tepki geldi. Diğer sosyal medya kullanıcıları paylaşımın saygısızca olduğuna dair yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 13:59:00 -
Berfu Yenenler'den Ramazan'a büyük saygısızlık!

 

Sosyal medyada tıklanma kazanmak için sürekli olarak paylaşımlar yapan oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, bu kez çizgiyi aştı. Ramazan ayıyla ilgili paylaşımına sosyal medyadan tepki geldi. Diğer sosyal medya kullanıcıları paylaşımın saygısızca olduğuna dair yorumlarda bulundu.

 

Videolu paylaşımına "Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notunu düşen Yenenler video içeriğinde ise "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?" tarzında ifadeler kullandı.

Dalga geçerek tıklanma kazanmaya çalışan Yenenler'e, bazı kullanıcılardan sert tepki geldi. Kullanıcıların videonun altına "Ramazan'a yakışmayan gereksiz boş işler müdürü oldu başımıza", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" cümleleriyle yorumlarda bulundu. Ancak tüm tepkilere rağmen Yenenler, paylaşımını kaldırmadı. 

 

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