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Gündem Berfin Özek yüzünü kezzapla yakan Ozan Çeltik ile evlendi
Gündem

Berfin Özek yüzünü kezzapla yakan Ozan Çeltik ile evlendi

Hatay'da Berfin Özek isimli genç kız, kezzap dökerek yüzünde ciddi yaralar oluşmasına ve gözünü kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik ile evlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:13:00 -
Berfin Özek yüzünü kezzapla yakan Ozan Çeltik ile evlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek isimli genç kız, yüzüne asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik ile evlendi.

Yüzüne kezzap atmıştı

15 Ocak 2019 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden dönen Berfin Özek, önünü kesen eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik'in yüzüne kezzap atmasıyla yaralandı.

Uğradığı saldırının ardından yüzünde ciddi yaralar açılan Berfin Özek, gözünü kaybetti. 

Şikayetini geri çekti

Özek, kendisine yaşatılan korkunç olayların ardından eski erkek arkadaşını polise şikayet etmiş, işlerin ciddiye gitmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılacak olan Ozan Çeltik için şikayetini geri almıştı.

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında Çeltik'i affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti.

Evlendiler

Ancak Berfin Özek, 12 Aralık 2021 tarihinde Ozan Çeltik ile evlendi. Ellerinde evlilik cüzdanını alan çift, gülerek poz verdi.

 

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