Bereketli gübek tatlı tarifi nasıl yapılır? Pratik ve nefis

Bereketli Gübek Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

Şerbet İçin;

3 buçuk su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tatlı İçin;

140 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı kırılmış fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya şekeri

3 yemek kaşığı nişasta (Şart değil)

Alabildiğince un (hamurunuz yumuşak olacak)

Bulamak İçin;

1 kase irmik

Bereketli Gübek Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle şerbetle başlayın ki tatlıyı hazırlarken şerbetiniz soğusun, Şeker ve suyu tencerede 5 Dakika kadar kaynatıyorsunuz ve içerisine limonu ekleyip bir kaç dakika içinde aygazdan alabilirsiniz.

Hamur için tereyağını eritin, üzerine sıvı yağ, şeker ekleyip bir tur karıştırın, sonra yumurta, yoğurt ekleyip 1 dakika güzelce çırpın.

Kalan kuru malzemelerinizi eleyerek ekleyin, fındıkları ekleyin ve hamurunuzu yoğurun. (Unu yavaş yavaş ekleyin hamurunuzun yumuşak olmasına özen gösterin.)

Elinizde istediğiniz gibi şekil verin ve irmiğe bulayın tepsinize alın.

(Sonrasında bıçak yardımıyla veya çatal ile şekil verebilirsiniz)

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin. Bu süre herkesin fırını için değişiklik gösterebilir

Tatlınız pişince sıcak tatlıya soğuk şerbetinizi dökün, yaklaşık 20 dakika içinde tatlınız şerbetini çekmiş olacaktır.

Soğuması için kenara alın isteyen soğumadan da yiyebilir.