  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimden WhatsApp uyarısı

Tüm ürünler ucuz olacak! Yeni market zinciri geliyor

Ayasofya bölgesine tebliğ elçileri şart

Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu

WhatsApp, Instagram, Facebook kesintisi sonrası gözler hackerlara çevrildi! Hacker grubu Anonymous’tan Facebook açıklaması

Bakan Koca uyarmıştı! Sağlık Bakanlığı'ndan harekete geçme kararı

İki ülke arasındaki gerilim bitmiyor! ‘Vakit geldi, savaş gerçek’

Putin'in sağ kolunun 'KKTC'yi tanıyabiliriz' cümlesi rahatsız etti! İki ülke birleşti

Gözleri döndü! CHP'lilerin Kanal İstanbul zorbalığı: Vatandaşı hastanelik ettiler
Kadın - Aile Bereketli eller çarşısı
Kadın - Aile

Bereketli eller çarşısı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadınların el emeği ürünlerini satarak, bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği “Bereketli Eller Çarşısı”, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:36:00 -
Bereketli eller çarşısı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadınların el emeği ürünlerini satarak, bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği “Bereketli Eller Çarşısı”, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden açıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlayan ‘Bereketli Eller Çarşısı’, Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir açılamıyordu. Manisa’nın ikinci doz aşılama oranında yüzde 75’e ulaşması ve haritada mavi rengine dönmesinin ardından çarşı, yaklaşık 2 yıllık zorunlu ayrılığın ardından Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu’nda yeniden açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ‘Bereketli Eller Çarşısı’nı ziyaret ederek, ürünlerini sergileyen kadınlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti, hayırlı ve bereketli satışlar diledi. Pandemi nedeniyle yaşanan zorunlu ayrılığın ardından çarşının yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay