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Medya Berdan Mardini’ye tepki üstüne tepki yağıyor! Vatandaşa öyle bir tepki verdi ki...
Medya

Berdan Mardini’ye tepki üstüne tepki yağıyor! Vatandaşa öyle bir tepki verdi ki...

Yıl sonu yaklaştıkça Hristiyan adeti Noel ve yılbaşı hazırlıklarına bazı çevreler şimdiden başladı. Türkücü Berdan Mardini, Noel'e hazırlandıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mardini'nin bazı duyarlı vatandaşların 'Bu Hristiyan adeti' şeklindeki cevaplarına ise hakaretle yanıt vermesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:30:00 -
Berdan Mardini’ye tepki üstüne tepki yağıyor! Vatandaşa öyle bir tepki verdi ki...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Berdan Mardini, son olarak Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Paylaşımının altına gelen "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlara Berdan Mardini, hakaretle karşılık verdi.

Hristiyanların bir adeti olan Noel için hazırlık yapan Berdan Mardini gelen tepkilere, "Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin. Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları. Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar?" diyerek cevap verdi.

Mardini'nin gelen cevaplara hakaret ederek yanıt vermesi büyük tepki çekti.

 

 

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