0553 313 94 23

Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor

Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kentte berber esnafının içerisinde yüzde 20 oranında kayıtsız esnaf bulunduğunu bunların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Berberler kayıt dışı ile mücadele istiyor

Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kentte berber esnafının içerisinde yüzde 20 oranında kayıtsız esnaf bulunduğunu bunların büyük bölümünün Suriyeli olduğunu söyledi.


Adıyaman Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet İspir ile Nizip Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Doğan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kilis Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu’nu ziyaret ederek berber esnafının sorunları konusunda istişarelerde bulundular. Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Çevre il ve ilçelerin oda başkanları ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade ederek, “Berberlerimizin doğal olarakta esnafımızın sorunu nerede ise aynıdır. Kayıt dışı ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bugün Kilis’te,.sadece berber esnafının yüzde 20’si kayıt dışı, bu kayıt dışı çalışanlar ise Suriyeliler, defalarca belediyeye, maliyeye, sosyal güvenlik kurumuna çağırıda bulunduk. Ama bir sonuç alamadık. Bizim esnafımız, oda kaydı,vergi, bağkur, sigorta başta olmak üzere bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama kayıt dışı olanlar bunların hiç birini yerine getirmiyor. Kayıt dışı ile mücadele bekliyoruz. Eğer mücadele edilmemeye devam edilirse, yasal haklarımızı kullanarak, görevini yapmayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim-Bir-Sen "Yükseköğretime Bakış 2019 İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu açıkladı
    1. Eğitim-Bir-Sen "Yükseköğretime Bakış..
    2. Vali Bilmez’den ‘Denizcilik ve Kabotaj..
    3. Rehin alınan Türk vatandaşları için..
    4. Skorsky ile trafik denetimi
    5. KKTC’de evinin bahçesine füze düşen..
    6. Fenerbahçe bombayı patlattı! Simon..
    7. Rabia’dan Başkan Atay’a değerli hediye
    8. Aybek ve annesi Türkiye’den yardım..
    9. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları..
    10. Huawei P30 Pro, yılın "En İyi Akıllı..
    11. Aşkale’ye çifte müjde
    12. Anne ve yavru ayılar ile şamualar..
    13. İstanbul’da trafikte “makas” atarak..
    14. GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    15. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi..
    16. 18 yaşındaki Serkan’a ulaşmak için..
    17. Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu..
    18. Ergenekon davasına karar için ara..
    19. Kilis’te İl Genel meclisi toplandı
    20. Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde..
    21. Göztepe sezon hazırlıklarına 3..
    22. Fenerbahçeli futbolcular sağlık..
    23. Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu
    24. Suriye’deki yangınlar Kilis’te paniğe..
    25. Altın fiyatları
    26. GENÇOSD staj projesinin ikincisini..
    27. Şeker hastalarına yaz uyarısı
    28. İki deniz aracına 36 bin lira sintine..
    29. Otobüs beklediği duraktaki banka..
    30. Mersin’de sahte alkolden 2 kişi..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor