Berberin nedir, faydaları nelerdir?

Avrupa'ya özgüdür ve Kuzey Amerika ve Asya'da yaygın olarak yetişmektedir. Kızamık çeşitli topraklarda yetişir, ancak öncelikle daha serin bölgelerde yetiştirilir. 3 m'ye kadar yetişen yaprak döken bir bitkidir.

Berberin faydaları nelerdir?

Yapılan araştırmalar berberinin insülin direncine yönelik tedavi edici etkisinin metformin, glipizit ve rosiglitazon gibi antidiyabetik ilaçlar kadar güçlü olduğunu göstermiştir.

Berberin kullanımı hayat tarzı değişiklikleri ile beraber kan şekerinin normale dönmesinde oldukça etkili bulunmuştur.

Düzenli ve uzun dönem kullanımında berberis vulgarisin kilo vermeye de yardımcı olarak insülin direncinin düzeltilmesini sağladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Çalışmada günde üç kez 300 mg berberin alan obez kişilerin vücut kitle endeksleri, 12 haftanın sonunda ortalama 31.5’ten 27.4’e gerilemiş ve sağlık parametrelerinde düzelmeler saptanmıştır.

Ayrıca berberinin kandaki kolesterol seviyelerini de düşürdüğü için insülin direnciyle beraber kalp hastalıklarına karşı da koruyucu olabileceği gösterilmiştir.

Tüm bu özelliklerin yanında berberinin muhtemel yan etkilerine yönelik de araştırmalar yürütülmüş; ciddi bir yan etkiye neden olduğu saptanamamıştır. Bildirilen yan etkiler sıklıkla sindirim sistemiyle alakalı olup özellikle karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve ishal görülebilmektedir.

Bunlara kıyasla metforminin insülin direnci tedavisindeki etkilerinin yanında özellikle hipoglisemi, laktik asidoz gibi hayatı tehdit edebilecek yan etkilere neden olabildiği gibi B12 vitamini eksikliği ve çeşitli sindirim problemleri gibi hayat kalitesini düşürücü etkilere de sahiptir. Berberinin düşük maliyeti nedeniyle kolay ulaşılabiir olması da metformine karşı başka bir üstünlüğüdür.

Tüm bunlar dikkate alındığında berberis vulgaris kullanımı, insülin direnci tedavisi ve sağlıklı bir yaşam anlamında önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkmakta ve günümüzde sıklıkla kullanılan metformin tedavisi kadar etkili bir yöntem sunmaktadır.