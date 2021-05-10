Son yapılan Kabine toplantısının ardından Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar üzerine birçok işletme yeri geçici süreyle kapatıldı. Bunlardan bir tanesi de berberler ve kuaförler oldu. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldu.

Tam kapanmanın sonuna yaklaşılmasıyla beraber vatandaşlar işletme yerlerinin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, berber ve kuaförler açıldı mı? Berberler ne zaman açılır?

Berber ve kuaförler açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı’ndan henüz berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

17 Mayıs tarihinde bitecek olan tam kapanmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi durumunda berber ve kuaförlerin açılacağı tahmin ediliyor.