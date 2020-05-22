  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Aktüel

Berber kalfası, 4 saatlik izninde çalışmaya gitti

Bingöl’de berber kalfası, 4 saatlik sokağa çıkma izninde arkadaşlarının çağırmasına rağmen ustasına yardıma gitti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:45:30 -
Berber kalfası, 4 saatlik izninde çalışmaya gitti

Bingöl’de berber kalfası, 4 saatlik sokağa çıkma izninde arkadaşlarının çağırmasına rağmen ustasına yardıma gitti.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 20 yaş altı gençler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıktı.Bingöl’de de kısıtlamanın kaldırılmasıyla gençler tedbirlere uyarak sokaklara çıkarken, merkez İnönü Mahallesi’nde berberde kalfalık yapan 19 yaşındaki Azad Gökmen, bayram öncesi ustasına yardıma koştu.Arkadaşlarının gezme teklifini kabul etmeyip, 4 saatlik izinde ustasına yardıma geldiğini belirten Gökmen, aynı zamanda bayram harçlığını çıkaracağını aktardı.


2 yıldır kuaförde çalıştığını anımsatan Azad Gökmen, “Malum bu hastalıktan dolayı yasak var dışarı çıkamıyoruz. Bugün yasağımız kalktı, 4 saatlik iznimiz var. Arkadaşlarımız gezelim dedi ama ben gitmedim. Ustamın yanına çalışmaya geldim. Yine bu süreç içinde cep harçlığımı da çıkarıyorum. Ondan sonra evime geri dönüyorum” dedi.


Evde kaldığı zamanlarda da film izleyip kitap okuduğunu aktaran Gökmen,izinli olduğunda iş yerine geldiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı