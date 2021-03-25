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Yaşam Berat kandili ne zaman 2021?
Yaşam

Berat kandili ne zaman 2021?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili nedir? İşte 2021 kandil günleri İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:35:00 -
Berat kandili ne zaman 2021?

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, hadis-i şeriflerle özellikle önemi belirtilmiş bir gecedir. 2021 yılında Berat kandilinin hangi tarihe geldiği şimdiden merak ediliyor.

Berat kandili ne zaman 2021?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

Berak Kandili nedir?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

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