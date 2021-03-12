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Yaşam Berat Kandili 2021 ne zaman?
Yaşam

Berat Kandili 2021 ne zaman?

Berat Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili'nin ardından Berat kandilinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Berat Kandili 2021 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 00:24:00 -
Berat Kandili 2021 ne zaman?

Berat Kandili, mübarek üç aylar içerisinde müslüman vatandaşlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilecek. Diyanet İşleri, resmi dini günler takviminde Berat Kandil tarihini yayınladı.

Berat Kandili 2021 ne zaman?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

Berat ne demektir?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

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