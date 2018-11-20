Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'u (IBF-Uluslararası İş Forumu) kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık. Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz.

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