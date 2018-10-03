Berat Albayrak'tan enflasyon yorumu

Gerek piyasa beklentileri açısından baktığınızda bu oranın beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık. Piyasa fiyatlandırmasında spekülatif fiyatlama, fırsatçılık kısmına baktığınızda algı değil gerçek olduğunu gördük. Fiyatlama noktasında çok daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz.

"En kötüyü geride bıraktık"

Haftaya Ekonomi Paketi kapsamında anons edeceğimiz bir çerçeveyi ortaya koyacağız. En kötüyü geride bıraktık. Önce kur üzerinde bir süreç yaşadık bunu püskürttük. Eylül ayında likidite sürecinde de yaşadık, bunu da atlattık. Ekonomide birkaç aylık sürecin kalıcı değil, önemli adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyalini aldık.

Temmuz'da yüzde 70, Ağustos'ta 83,3'e Eylül'de yüzde 88'e çıktığımız, bu süreçte de ihracatın daralmadığını gördük. Stratejilerimiz devam ediyor ancak bu noktada dengelenme sürecini gördük. Spekülatif atakların püskürtülmesiyle daha iyi bir noktada başladık.

"Ekim ayı çok daha iyi bir sürece işaret ediyor"

Ekim ayı ile bu sürecin başladığını görüyoruz. Spekülatif bilgileri alıyoruz. ALO 175 diye bir hattımız var. Oraya geliyor. Bakıyorsunuz ticaret erbabı bunun ahlakı çok önemli. Mağazadaki faturalara bakalım... Mayıs, Haziran, Temmuz faturaları, Eylül fiyatları... Hem vatandaşlarımız, hem biz sahadayız. Ticaret Bakanlığımız da çok etkin bir şekilde sahip çıkıyor. Etkin bir süreci ortaya koymamız gerekiyor. Eylül itibariyle atlattık, Ekim itibariyle de çok net bir şekilde göreceğiz.

Yep'teki 2018-2019 hedeflerimiz gerçekçi

(Yıl sonu tablosu hakkında) Bu sürecin sadece ekonomik olmadığını biliyoruz. Bunu normalleştirme ve daha iyiye doğru yürütmeye çalışıyoruz. Ağustos'ta başlayan sürecin, toparlanması olacaktır. Rasyonel ve gerçekçi kılmaya gayret ettik. 2018-2019 hedeflerimizi biz gerçekçi görüyoruz. Ekim'le birlikte Kasım ve Aralık'ta toparlanma, sadece fiyatlanma ve ithalat noktasında değil birçok noktada doğal bir dengelenmeyi getirecek. Pozitif yönlü gelişmeleri çok daha net göreceğiz.

Haftaya paydaşlarla süreci başlatacağız

Enflasyonla mücadele önemli ancak paydaşlarla görüşmelere başladık. Önümüzdeki hafta fiyatlama, indirim tüm paydaşlarla taşın altına elini koymak noktasında başlatacağız. Tüm bu davranışlar şu veya bu şekilde tüm kesimleri etkiliyor.

Temsilcilerle görüşüp genel bir kamuoyu açıklamasıyla genel bir mücadele gerektiğini hep birlikte görüşeceğiz.

(Tasarruf hakkında) Türkiye'de yeni bir sisteme geçtik. 2019 bütçe hesaplamalarında koyduğumuz 76 milyarlık tasarrufta 60 milyarı tasarruf. Özellikle kamunun daha tasarruf odaklı çerçevesini çizdik.Daha etkin bir işlem için dönüşüm ofisi ile bir altyapı ortaya koyduk. Dünya örnekleri ve benzeri ile çalışmalar yaptık, çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

Bu Hükümet bu iktidarla dün ve bugün olduğu gibi emin adımlarla ilerliyor. Herkesin aklını kullanıp bir potada eritip en iyisini yapacağız. Konseptin kurulup yönetilmesi ile birçok firma ile analizler aldık, iyiyi aldık, örnekler aldık. OVP'de de biz danışman hocalarımızdan da katkı aldık. Bir potada eriterek yeni dönemde dönüşüm ofisi kurduk. Bu ofis bizim yerli milli Hazine ve Maliye Bakanlığı mensuplarından oluşan memurlardan oluşturduk, bunun tüm Bakanlıklar sorumlusu. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda bir şekilde baktığımızda cehaletten değilse, ihanettendir. Türkiye'de yaşananlara baktığımızda kimin üzüm yemek değil, bağcıyı dövdüğünü görüyoruz.

Yerli elektrik üretimi arttı

Türkiye olarak en iyi en güçlü sistemsel dönüşüm, en iyi yönetim sistemleri olmak üzere kendi aklımızla yerli ve milli yapıyoruz. Dedik ki yerli üretimi artıracağız. Toplam elektrikte yerli üretimi artıracağız. Geldiğimizden beri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış var. Yüzde 44'den yüzde 51'e kadar bir artış var.

Sağlam ve güçlü adımlarla ilerliyoruz

16 yıldır bizim nasıl yerli ve milli duruşta bizim bir gram toprağı 15 Temmuz'da sokağa inen terör gruplarına bile teslim etmedik. Vatandaşımız endişelenmesin yerli ve milli şekilde Güçlü Türkiye yolculuğuna devam ediyoruz. Sağlam ve güçlü adımlarla ilerliyoruz.

(McKinsey hakkında) Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil.Tek firmadan değil birçok firmadan görüş aldık. Kendi milli ve yerli fikrimizle bir ofis kurduk. Yarın başka bir konuda da fikir soracağız. Sadece birinden değil herkesten. Tüm fikirleri alıp kendi modelimizi geliştiriyoruz. Alıp, işleyip kendi modelimizi geliştiriyoruz. Biz 16 yıllık İktidarımızda dünyanın en iyi örneklerden destek aldık, bu çerçevede yoğurduk, bu süreci şekillendirdik ve bu süreç başladı. Ekip de belli oldu. Biz bu istikamette Allah'ın izniyle devam edeceğiz.

(Amerika görüşmeleri hakkında) Bu seyahat öncesinde farklı seyahatlerimiz oldu. ABD'de 15-20'ye yakın görüşmemiz oldu. Yoğun katılımlı farklı alanlarda sektörlerin katıldığı, yatırımcı görüşmelerimiz oldu. Tüm bu çerçeveyi, YEP'ten bahsettik, son 5 yılda, 15 Temmuz sonrası yaşananların Türkiye'de birinci önceliğin güvenlik olduğunu, FETÖ ve PKK yoğun mücadelenin buna ayrıldığını, yoğun bir süreç yaşandığını belirttik. Artık 2023 hedeflerine odaklanılması konusunda önceliklerimizden bahsettik. Sabah böyle öğlen şöyle... Herkes bunun farkında. Buna rağmen operasyonlara rağmen çok güçlü şekilde püskürttük. Rusya'yı hatırlayalım... Rusya mücadelesiyle ekonomik olarak yaşadı. Bu noktada faizler, para birimi etkilendi. Biz Türkiye olarak Ağustos Eylül ayında hep üstte tutmaya çalışacak çok güçlü reflekslerle çok güçlü karar verdik. Bundan sonra taviz vermeyeceğiz.

"Türkiye'nin temel dinamikleri çok güçlü"

Birilerinin iktidarları döneminde yurt dışında neler çekildiğini 16 yıl sonra bugün her ne olursa olsun Türkiye'nin temel dinamikleri çok güçlü. Hane halkında çok güçlü yüzde 16'larda. Türkiye'nin genç nüfusu, Avrupa'da 47'lere dayanmış. İnsan kaynağı zenginliğine baktığımızda Almanya, Türkiye ile aynı 81 milyon. Almanya'da üniversitedeki öğrenci sayısı 3 milyon, Türkiye'de 8 milyondan fazla. Türkiye istikrarsızlıklara savaşlara rağmen, sağlam adımlarla devam ediyor. Güçlü ve sağlam adımlarla ilerleyeceğimizden en ufak şüphemiz yok kimsenin de olmasın, önemli olan bu noktada bu duruşta olmak lazım. Algılar ve gerçekler... Birilerinin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmemiz lazım. 5 yıl önceden hatırlayalım, Gezi'de 3-5 ağaç değilse, 17-25 Aralık'ta bunu görmemiz lazım. Darbe girişiminde bunu görmemiz lazım. Sohbet hoşgörü arkasındaki terör örgütlerini görmemiz lazım. Kenetlenerek hareket ettiğimiz sürece elimizin tersiyle iteceğiz