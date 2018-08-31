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Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!

"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Dün Türkiye'de resmi tatildi... Piyasalar kapalı mı? Londra uyumuyor... E o zaman biz de uyumuyoruz" dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:51
Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı" programına katıldı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün adını birlikte kazanacağız KOBİ Destek Kredisi kapsamında sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluğumu dile getirmek isterim. Sloganlı seçilmesini ben önemli buluyorum. Temmuz'da başlayan ve Ağustos'ta zirveye çıkan ekonomik saldırılar karşısında şunu söyledik. Sonunda kazanacağız.

DEĞİŞİM SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Bankalarımız Türkiye tarihinde olmadığı kadarıyla güçlü bir dayanışma içinde hepsinden önemlisi milletimizin desteğiyle dünyaya çok güçlü bir Türkiye fotoğrafı sunuyoruz. Bugün itibariyle karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü çıkmak için kenetleniyoruz. Elimizi taşın altına koyarak Türkiye'yi çok daha güçlü ekonomiye taşımak için çalışıyoruz. Ekonomide değişim süreci başlattık. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. IMF Arjantin gördünüz... Atılan adımlar.. Görüyoruz... Bu süreçte doğru planlamalarla arzu ettiğimiz Türkiye ekonomimize kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

ALDIĞIMIZ KARARLARI EYLÜLDE GÖRECEKSİNİZ

Enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi söyleyebilirim. İhracatı artırma hedeflerine yönelik stratejiler izleyeceğiz. Kamudaki tasarruf sürecini çok daha güçlü devam edeceğiz. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin süreciyle ilgili adımlar atacağız. Cari açık ve enflasyonda başarı için kaynak verimliliğinden de taviz vermeyeceğiz. Tasarrufu kamuda kültür haline getireceğiz. Çok çok kararlı bir irade var Türkiye. Alacağımız kararları OVP'de eylülde göreceksiniz. Enflasyon, cari açık mücadelesi, ekonominin tüm alanlarında, tarım sanayi, her alanda temel hedefler paydaşların sorumluluğunda olacak.

LONDRA UYUMUYOR BİZ DE UYUMUYORUZ

Kazanmak için verilecek mücadelede aynı anda kenetlenmeden  bahsediyoruz. Dün Türkiye'de resmi tatildi... Piyasalar kapalı mı? Londra uyumuyor... E o zaman biz de uyumuyoruz. Ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek zorundayız. Özellikle banka ve reel sektörü kurdaki dalgalanmalardan zarar görmemesi için adımlar attık. Daha hızlı adımlar atmaktan çekinmiyoruz.

7/24 SAHADAYIZ

Reel sektörün ve bankaların arkasında olmaya devam ediyoruz. Bizim kadar birileri de bunu biliyor. Kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde örneği olmayın bankalarımız için yoğun bir harekete geçti. Türk bankaları Avrupa ve dünyadaki muadillerinden çok daha güçlü bir bilançoya sahip. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız yollarına emin adımlarla devam ediyor. Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçteyiz. 7/24 sahadayız. Güçlü refleksler geliştirmek, planları hayata geçirmek zorundayız.

KOBİ Destek Kredisi ile kazanma idealine devam ediyoruz. Odalar ve Borsalar mevduatlarını bahsi geçen 8 bankamıza yatırdı.

Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşmasından satırbaşları:

Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şunları söyledi:

"KOBİ destek projesine yeni katılan bankalar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti. Kobilerimize 10 milyar TL'ye kadar yeni kredi imkanı sağlayacağız. KOBİ destek kredi faiz oranı aylık yüzde 1,85, yıllık yüzde 22 olacak. Bir üye azami 200 bin TL kredi kullanabilecek"

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:51
  1. Berat Albayrak
  2. KOBİ

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