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Yerel Beraber ilaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Yerel

Beraber ilaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 15:37:00 -
Beraber ilaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Konya’da bir kadın eczanede eşi tarafından bıçaklandı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 28 Ağustos günü Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.’yı hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı. Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defaflarca bıçakladı. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamesına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.’nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.’nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi. Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Keziban A.’nın ilk ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğu, ilaç almaya gittiklerinde eşinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Ecir A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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