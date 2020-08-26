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Ekonomi Bera Holding 4 şirketi ile İSO İkinci 500’de
Ekonomi

Bera Holding 4 şirketi ile İSO İkinci 500’de

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Temmuz ayında açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşu-2019” araştırmasının ardından, “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasını da geçen hafta kamuoyu ile paylaştı. Konya Sanayi Odasına bağlı on beş şirketin yer aldığı listede, önceki yıllarda olduğu gibi Bera Holding dört şirketi ile yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:12:00 -
Bera Holding 4 şirketi ile İSO İkinci 500’de

İSO İkinci 500 sıralamasına, Bera Holding şirketlerinden Kombassan Kağıt 106’ncı, Muratlı Karton 185’inci, Divapan (MDF) 360’ıncı, Kompen PVC ise 482’nci sırada listeye girdi. Kombassan Kağıt A.Ş. kurulduğu 1998 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ISO İlk 500 ve İkinci 500 sıralamasında hiç ara vermeden 22 yıldır yer alıyor. Üretimden net satışları 334 milyon 247 bin TL olarak gerçekleşen Muratlı Karton da İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 listesinde tek başına listede yer alarak bağlı bulunduğu Tekirdağ Sanayi Odasını temsil ediyor. Türkiye’nin MDF ve MDF Lam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Entegre ise İSO 2019 İkinci 500 sonuçlarına göre 258 milyon 832 bin TL net satışlar ile Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 27 sıra yükselerek, 360’ncı oldu.

Türkiye’nin profil, ısıcam ve doğrama üreten ilk entegre tesisine sahip olan Kompen, 205 milyon 908 bin TL net satış ile listede yerini aldı.

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