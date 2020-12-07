Benzinli ve dizel araçlar o ülkede yasaklanıyor

Söylentilere göre Japonya hükümeti, hibrit ve elektrikli araçların satışını teşvik etmek amacıyla 2030'lu yılların ortasına kadar benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklamayı planlıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında göreve gelen ülkenin Başbakanı Yoshihide Suga, Japonya'nın karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Suga, "İklim değişikliğine cevap vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir engel değil. Alınacak tedbirlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak ekonomideki büyümeyi azaltacağına dair düşüncelerimizi değiştirmeliyiz" demişti.

Hükümet sözcüsü Katsunobu Kato, Perşembe günü düzenlediği bir basın toplantısında Japonya Sanayi Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar bir plan hazırlayacağını ve satış yasağı için resmi bir tarih belirleyeceğini söyledi.

Daha önce Almanya başta olmak üzere Britanya, Norveç ve ABD ile Kanada'nın bazı bölgelerinde de satış yasağı için tarih belirlenmişti.

Japonya yayın kuruluşu NHK'ya göre bakanlık, hibrit araçlar da dahil olmak üzere tüm yeni araçların elektrikli olmasını şart koşmayı düşünüyor.