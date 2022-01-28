Benzine, motorine, LPG”ye zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları artacak mı?

İran’ın, “teknik arıza” gerekçesiyle Türkiye’ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi ve elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimini yüzde 40 oranında kısıtlama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak’ta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'dan doğal gaz akışının kesilmesine dair "Bizim İran'a borcumuz söz konusu değil, tam aksine bu iddialar yalandır.10-15 gün içinde doğal gaz akışı devam edecek." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü: “İran’ın Türkiye’ye enerji akışını kesmesi hakkındaki gelişmelerdeki son durumun sorulması üzerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran’a falan bir borcumuz kesinlikle söz konusu değil.

Tam aksine bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim Bey ile yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim. Onlar bir arızadan ötürü bu işi 10 gün 15 gün erteleme durumumuz olacak dediler. Biz kendilerine daha önceden bu işin Haziran’a kadar ertelemek suretiyle, eğer bu gaz akışı devam ederse biz de bu sert geçen kışı daha rahat şartlarda atlatırız dedik. Tabi şuan İran’da da kış şartları çok sert, onlar da bundan dolayı bir sıkıntıları olduğunu bana ifade etti. Bütün bunlar ile beraber, ‘en kötü şartlarda bir 10 gün burada eğer esneme yaparsak bu süreci atlatırız’ dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada da tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bir ekibi gönderdik. Ayrıca BOTAŞ’tan bir ekip orada. Onlar da görüşmelerini yapıyor, öyle zannediyorum ki, fevkalade bir durum olmadan 10 gün bilemediniz 15 gün içerisinde tekrar bu doğalgaz akışı devam edecek.”

Akaryakıt fiyatları artacak mı?

Geçen yıl Ocak ayında 7 lira civarlarında bulunan benzinin litresi üst üste yapılan zamlarla 14 liraya dayandı. Fiyat artışlarında eşel mobil sistemi kapsamında feragat edilen ÖTV'nin bir kısmının yeniden uygulanmaya başlaması da etkili oldu. Ancak vatandaş ‘dolar kurundaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı?’ diye merak ederken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının 7 yılın zirvesine çıkması yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi.

Benzine, motorine zam geldi mi?

28 Ocak 2022 tarihide EPGİS’ten benzin, motorin ve LPG zammına ilişkin bir açıklama gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak’ta zam gelmişti. Benzine 26 kuruşluk zam yapılmıştı. Motorine 52 kuruşluk zam gemişti.

Güncel benzin fiyatları

İstanbul’da benzin litre fiyatı ne kadar? İstanbul’da benzin 14,05 TL,

Ankara’da benzin litre fiyatı 13,64 TL,

İzmir’de benzin litre fiyatı 14,12 TL’den satılmakta.