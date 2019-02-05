Benzine fiyat ayarlaması Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte fiyatlar Ankara’da ortalama 6,16; İstanbul’da 6,09 liraya yükseldi.

Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı bugünden itibaren 6,16 liraya yükseldi. Benzinin litresi İstanbul’da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir’de 6,08 liradan 6,14 liraya tüketiciye ulaşacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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