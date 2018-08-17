Benzine 59 motorine 54 kuruş ÖTV zammı

Bakanlar Kurulunun 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren kararı kapsamında, döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan akaryakıttaki fiyat artışı ÖTV oranlarının düşürülmesiyle karşılanmaya başlanmış ve tüketiciye yansıtılmamıştı. Dövizde görülen gerilemeye paralel olarak, söz konusu düzenleme çerçevesinde ÖTV oranları yeniden tespit edilmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada da TÜPRAŞ çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle bugünden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılmak üzere litre başına motorinde 54, benzinde 59, otogazda 34 kuruş artış gerçekleştiği belirtildi.