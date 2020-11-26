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Ekonomi Benzine 37 kuruş zam yapıldı
Ekonomi

Benzine 37 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:18:00 -
Benzine 37 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara’da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir’de 6,75 liradan 7,12 liraya yükseldi. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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