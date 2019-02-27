Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirime gidildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 11:28
Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemenin ardından Ankara’da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,54 liradan 6,43 liraya, İzmir’de 6,59 liradan 6,48 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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