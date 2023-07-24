Benzin zammı göndermesi! Mert Başaran ters köşeye yatırdı
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, benzin zamlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları da zamlardan etkilendi.
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, akaryakıt zamlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
İstanbul trafiğinden çektiği videoyu paylaşan Başaran, benzin zamlarına göndermede bulunarak şu ifadeleri kaydetti:
Benzin zammına inanılmaz bir protesto var. Herkes arabasına binip deli gibi benzin harcayarak protesto ediyor! Köprü trafiği Ümraniye'den başlıyor.