  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzin zammı göndermesi! Mert Başaran ters köşeye yatırdı
Ekonomi

Benzin zammı göndermesi! Mert Başaran ters köşeye yatırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 12:46:00 -
Benzin zammı göndermesi! Mert Başaran ters köşeye yatırdı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, benzin zamlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları da zamlardan etkilendi.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, akaryakıt zamlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul trafiğinden çektiği videoyu paylaşan Başaran, benzin zamlarına göndermede bulunarak şu ifadeleri kaydetti:

Benzin zammına inanılmaz bir protesto var. Herkes arabasına binip deli gibi benzin harcayarak protesto ediyor! Köprü trafiği Ümraniye'den başlıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkan bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı
Görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkan bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı

Gündem

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkan bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı

Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı
Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Teknoloji

Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Gençlik nereye gidiyor? İzmir’de rezil görüntüler!
Gençlik nereye gidiyor? İzmir’de rezil görüntüler!

Gündem

Gençlik nereye gidiyor? İzmir’de rezil görüntüler!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23