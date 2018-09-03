Benzin ve motorine zam! Artış pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye zam geleceğini duyurdu. Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 kuruş olarak belirlenen zam ÖTV oranından karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

ZAMLAR ÖTV'DEN KARŞILANDIĞI İÇİN POMPAYA YANSIMAYACAK

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama:

Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

04/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 51,

Motorinde 56,

LPG Otogazda 28 krş/LT

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.