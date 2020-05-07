Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına ise 27 kuruş zam yapıldı. Ankara’da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira oldu.
Benzinin litresi İstanbul’da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir’de 5,48 liradan 5,68 liraya yükseldi. Buna göre, Ankara’da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,30 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 4,95 liradan 5,22 liraya, İzmir’de 5,05 liradan 5,32 liraya çıktı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.