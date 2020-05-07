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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına ise 27 kuruş zam yapıldı. Ankara’da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:13:00 -
Benzin ve motorine zam

Benzinin litresi İstanbul’da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir’de 5,48 liradan 5,68 liraya yükseldi. Buna göre, Ankara’da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,30 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 4,95 liradan 5,22 liraya, İzmir’de 5,05 liradan 5,32 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

 

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