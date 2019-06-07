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Benzin ve motorine ne kadar indirim uygulanacak? Benzin indirimi ne zaman başlayacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) benzin ve motorine indirim uygulayacağını duyurdu. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim uygulanacak? Benzin indirimi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

07 Haziran 2019 Cuma 18:04
Benzin ve motorine ne kadar indirim uygulanacak? Benzin indirimi ne zaman başlayacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) benzin ve motorine indirim uygulayacağını duyurdu. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim uygulanacak? Benzin indirimi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Benzin indirimi ne zaman başlayacak?

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, benzine 17 kuruş, motorine ise 21 kuruş olarak yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,25 liraya, İzmir'de 6,52 liradan 6,31 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:04
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