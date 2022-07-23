Benzin ve motorine indirim-zam var mı? 23 Temmuz 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları
Petrol piyasası geçen haftadaki dip dalgalanmanın ardından yeni haftaya yükseliş ile başladı. Brent petrolün yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam yapılmakta. Küresel piyasalar Türkiye’nin ve BM’nin öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl krizinin çözümüne ilişkin anlaşma sonrası akaryakıt fiyatları da oldukça yakından takip ediliyor. Küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken sürücüler tarafından benzin ve motorine indirim haberini dört gözle bekliyor. Peki benzin ne kadar? Benzine indirim ya da zam var mı? Motorin kaç lira? Motorine indirim olacak mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları.
Brent petrol varil fiyatı Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın çıkmasından bu yana geçtiğimiz haftalarda en düşük seviyelere geriledi. 96 dolara kadar gerileyen daha sonra 106 dolara kadar tırmanan brent petrolün üzerindeki baskı Fed’in faiz hamleleriyle değerlenen doların ürün talebini düşürmesi sonucu son haftada azaldı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, ardından benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İşte 23 Temmuz güncel ve indirimli benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL ANADLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,69 lira iken, yapılacak indirimle 21.49 TL'ye düşmesi bekleniyor
İstanbul'da motorinin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 liradan 23.72 TL'ye düşmesi bekleniyor.
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,68 liradan 21.48 TL'ye düşmesi bekleniyor.
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 liradan 23,75 TL'ye düşmesi bekleniyor.
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 lira.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 liradan 21,60 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 liradan 23,88 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL.
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 liradan 21,62 TL'ye düşmesi bekleniyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 liradan 23,82 TL'ye düşmesi bekleniyor.
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL.