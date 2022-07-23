Benzin ve motorine indirim-zam var mı? 23 Temmuz 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol varil fiyatı Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın çıkmasından bu yana geçtiğimiz haftalarda en düşük seviyelere geriledi. 96 dolara kadar gerileyen daha sonra 106 dolara kadar tırmanan brent petrolün üzerindeki baskı Fed’in faiz hamleleriyle değerlenen doların ürün talebini düşürmesi sonucu son haftada azaldı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, ardından benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İşte 23 Temmuz güncel ve indirimli benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL ANADLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,69 lira iken, yapılacak indirimle 21.49 TL'ye düşmesi bekleniyor

İstanbul'da motorinin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 liradan 23.72 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,68 liradan 21.48 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 liradan 23,75 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 lira.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 liradan 21,60 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 liradan 23,88 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 liradan 21,62 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 liradan 23,82 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL.