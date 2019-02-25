Benzin ve motorine büyük zam!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 17 kuruş, motorine ise 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışları pompaya yansıyacak.25 Şubat 2019 Pazartesi 18:42
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam yapıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre benzinde 17 kuruş, motorinde ise 28 kuruş fiyat artışı yaşanacak.
"Pompa fiyatlarına yansıyacak"
EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
26/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 17, motorinde 28 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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