  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Ekonomi

Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş indirim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:37:00 -
Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorin zamlarından bunalan vatandaşa müjdeli haber. 30 Kasım Salı (bu gece yarısı) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorine geçen hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.

Güncel pompa fiyatları

Son gelen 1 liranın üzerindeki zamla birlikteAnkara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmıştı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya yükselmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhittin

Zam gelince güncelleme, düşünce BÜYÜK İNDİRİM oluyor. Önceki zamlar nolacak?
  • Yanıtla
Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?
Gündem

Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?

Mustafa Cengiz cenaze namazı saat kaçta? Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pek çok kişi M..
MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı
Gündem

MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı Serap Akıncıo..
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!
Dünya

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmenin son derece d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay