Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve motorin zamlarından bunalan vatandaşa müjdeli haber. 30 Kasım Salı (bu gece yarısı) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorine geçen hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.
Güncel pompa fiyatları
Son gelen 1 liranın üzerindeki zamla birlikteAnkara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmıştı.
Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya yükselmişti.