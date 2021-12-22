Benzin, motorin ve LPG'de indirim ÖTV’de mi olacak? Benzin indi mi, mazot düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte döviz kuru hızla düşmeye başladı. Doların düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarda indirim söz konusu olması bekleniyordu. Dolar kurunun rayına oturmasıyla birlikte derin bir nefes alan vatandaşlar şimdi de dolar kurunun yükselmesini bahane edilerek yapılan zamların yeniden indirilmesini bekliyor. En çok merak edilen ise akaryakıt fiyatlarında bir indirim olup olmayacağı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor.

Benzin, motorin ve LPG'de indirim ÖTV’de mi olacak?

Akaryakıt düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak. Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan indirimler için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG’de 1 TL. Bu durumda sadece LPG’de 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor.