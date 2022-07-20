Benzin, motorin indirimi oldu mu? 20 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları (benzin motorin LPG fiyatları)

Akaryakıt fiyatları güncel durumu merak edenler petrol fiyatlarına odaklandı. Artın petrol fiyatlarına paralel olarak benzin, motorin fiyatlarına da zam gelmekte. Dün 107,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 105,94 dolar oldu. Petro fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki son durum da araştırılıyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorinde indirim var mı? İstanbul’da benzin, motorin kaç TL?

20 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL