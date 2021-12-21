Benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları düştü mü?

Akşam saatlerinde 18 TL'yi aşarak rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 13 liranın altını gördü. Dolarda yaşanan düşüş, milyonlarca araç sahibini de sevindirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların sektörün desteği ile durdurulduğunu açıkladı.

Akaryakıta yapılan zamlar iptal mi?

EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, 21 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55 ve LPG'ye 57 kuruş zam geleceği, artışın pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtilmişti.