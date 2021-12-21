Benzin mazot LPG düştü mü? Akaryakıt fiyatları ne zaman ne kadar düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi. Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı öncesi Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 62 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 55 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 57 kuruş zam yapıldığı açıklanmıştı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,62 liradan 12,24 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,29 liraya yükseleceği açıklanmıştı. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,00 liraya, Ankara'da 11,56 liradan 12,11 liraya, İzmir'de ise 11,58 liradan 12,13 liraya çıkacağı söylenmişti.

Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 8,91 liradan 9,48 liraya, Ankara’da 9,05 liradan 9,62 liraya, İzmir’de ise 9,01 liradan 9,58 liraya yükseleceği söylenmişti. Şimdi akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolar kurunun düşmesiyle birlikte geri alınması bekleniyor.