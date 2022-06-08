Benzin kaça çıktı? Motorin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatlar 8 Haziran 2022!

Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, AB ülkelerinin Rusya’ya yeni yaptırımları devre alması, küresel ölçekte gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanması piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. Dün de dolar kurunun kritik seviye olarak görülen 16.80 TL seviyesini açması sonrası akaryakıt fiyatlarına da zam beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahipleri güncel benzin, motorin fiyatlarını bir hayli merak eder oldu. Peki bugün benzin ne kadar? Benzini fiyatı ne kadar oldu? Motorin zamlandı mı?

Motorin ve benzine ne kadar zam geldi?

1 lira 95 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl oluşuyor?

Benzin ve motorin ürün fiyatı ile dolar kurunun çarpılması sonucu elde edilen fiyatı litreye dönüştürülüp ÖTV ve gelir payı ilave edildikten sonra KDV de eklenerek vergili rafineri çıkış fiyatı bulunuyor. Vergili rafineri çıkış fiyatının üzerine dağıtıcı marjı ve yüzde 18 KDV eklenerek akaryakıt dağıtım fiyatı elde ediliyor. Akaryakıt dağıtım fiyatının üzerine bayi marjı ve yüzde 18 KDV eklenerek akaryakıt bayi fiyatına ulaşılıyor.