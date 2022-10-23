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Spor Benzema'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp
Spor

Benzema'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp

Ballon d'Or ödülünde mutlu sona ulaşan Karim Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Jerome Rothen'i alaya alarak Türkiye'ye büyük saygısızlık yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 08:32:00 - 2022-10-23 08:45:53
Benzema'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp

Ballon d'Or ödülünde mutlu sona ulaşan Karim Benzema, sosyal medya hesabında bir dönem Ankaragücü forması da giyen Jerome Rothen'i tiye aldı.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu. Benzema, bu kez sosyal medyadan paylaştığı İnstagram hikayesi ile gündem oldu.

RMC'de yorumculuk yapan ve 2009-2010 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması da giyen eski Fransız futbolcu Jerome Rothen, en son verdiği röportajda Kylian Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu dile getirdi.

 

Benzema İnstagram'dan cevap verdi

Bunun üzerine Benzema sessiz kalmadı ve 44 yaşındaki spor adamına sosyal medyadan cevap verdi. Benzema, Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" notunu düştü. Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafı paylaşarak Rothen'i eleştirdi.


Rothem ise Benzema'ya cevap vererek “Öncelikle Benzema’ya teşekkür ederim, Ankaragücü ve Türkiye’ye dair güzel anılarımı hatırlattı. Hatta oğlum bugün tüm gün Ankaragücü formasıyla gezdi. Benzema’nın bu yaptığı büyük bir futbol ülkesi olan Türkiye’ye saygısızlık.” dedi.

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