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Spor Benzema'dan kötü haber
Spor

Benzema'dan kötü haber

Real Madrid, Benzema'nın sakatlığı nedeniyle Sevilla maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 15:59:00 - 2022-10-22 16:05:46
Benzema'dan kötü haber

İspanya La Liga'da Sevilla'yı ağırlayacak Real Madrid'e Karim Benzema'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sol bacağından yaşadığı sorun nedeniyle bugünkü Sevilla maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde ise golcü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak RB Leipzig maçını da kaçıracağı ve sahalara, gelecek haftaki Girona maçıyla döneceği belirtildi.

Benzema'nın yokluğunda Carlo Ancelotti'nin Rodrygo, Eden Hazard veya Marco Asensio'yu ilk 11'de başlatacağı ifade edildi.

Ballon d'Or ödülünün bu yılki sahibi Karim Benzema, bu sezon 11 maçta süre alırken 6 gol ve 1 asist kaydetti.

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