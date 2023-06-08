Benzema neden Al Ittihad'ı tercih etti? 'Ben bir Müslümanım...'

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaşan ve 3 yılda 600 milyon euro kazanacak olan Karim Benzema, yeni takımını neden tercih ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Her zaman Müslüman bir ülkede yaşamak istedim"

Al Ittihad tercihi için konuşan yıldız futbolcu, "Ben bir Müslümanım ve Suudi Arabistan da Müslüman bir ülke. Her zaman bir Müslüman ülkede yaşamak istemişimdir. Daha önce Suudi Arabistan'da bulunmuştum ve kendimi orada iyi hissetmiştim. Suudi Arabistan'a taşınmak konusunda ailemle konuştuğumda hepsi çok mutlu oldu ve işte buradayım, benim için olmak istediğim yer burası" dedi.

"Her yıl seviye yükseliyor"

Öte yandan Arabistan Ligi'ni değerlendiren Fransız yıldız, "Pek çok şey duydum, iyi bir lig ve pek çok iyi oyuncu var. Her yıl seviye yükseliyor. Dünya Kupası'nı izledim, Suudi Arabistan çok iyi oynadı, harika şeyler çıkardı, özellikle Arjantin'e karşı. Belli ki çok iyi oyuncuları var" ifadelerini kullandı.