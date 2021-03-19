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Medya Benim Adım Melek dizisinde hissedilen büyük eksiklik!
Medya

Benim Adım Melek dizisinde hissedilen büyük eksiklik!

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, Çarşamba akşamları hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin reytingleri beklentilerin altında gerçekleşse de tutuklu kalan geniş bir izleyici kitlesi de heyecanla her yeni bölümü izlemek için ekran başına geçiyor. Nehir Erdoğan, Kutsi ve Mehmet Çevik gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin 57. bölüm de büyük bir eksiklik hissedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:14:00 -
Benim Adım Melek dizisinde hissedilen büyük eksiklik!

Dizide Kerem karakterine hayat veren Ulvi Kahyaoğlu, sergilediği performans ile hayranlarından takdir alıyor. Oyuncu, ilk dizisi olan Benim Adım Melek ile bir anda geniş bir kitle tarafından tanındı ve kariyeri için de bu yapım çok önemli bir adım oldu. Kahyaoğlu, dizinin hikayesine yönelik yaptığı açıklama ile de dikkatleri çekti.

Dijital dünyaya uygun olarak youtube üzerinden özel röportajlar yayınlayan dizinin ekibi böylelikle izleyicilerle hikayeyi daha da bütünleştirmeye çaba harcıyor. Ulvi Kahyaoğlu da Kerem karakterine bir mesaj yolladı.

Kahyaoğlu, “Ben çok tavsiye verdim Kerem’e geçen sene. Senaryo üzerinde böyle böyle konuştuk onunla. Babayı affet derdim ama bu bir anne öğüdü gibi. Nasıl yapacağını bilmiyorum gerçekten” diye konuştu. Kerem’in babası Alpay. Dizinin en kritik karakteri, aslında Benim Adım Melek’in kimilerine göre kötü adamı. Halil ile Melek’in hayatını cehenneme çeviren Alpay, çocukları Kerem ve Defne ile de sıkıntılar yaşıyor.

Dizide Kerem’in en büyük eksikliği

Dizide hissedilen en büyük eksiklik ise Kerem adına baba sevgisi. Dizinin hikayesinde Kerem, ergenlik çağlarında babasını affedemeyen ve bunun de büyük engelini hayatında hisseden bir karakter. Karakterin bu önemli eksiklikleri genç oyuncu tarafından da dile getiriliyor.

Ulvi Kahyaoğlu da Kerem’e babasını affetmesi gerektiği öğüdünü veriyor. Oyuncu, “Onun hayatında çok büyük bir eksiklik. Böyle olunca da o eksiklik kendi önüne, kendi yaşamına büyük ketler yürütüyor. O yüzden bir şekilde affedip… Her affedeyim dediğinde de başka şeyler çıkıyor. O yüzden sürdürülebilen bir öğüt değil bu. En azından o dehlizden kendini çıkartabilmeli” diye konuştu.

Kerem’in ergenlik döneminde olduğunu ve babayla ilgili çok büyük eksiklikler hissettiğini belirten genç oyuncu, bu durumdan sıyrılmasının veya hesaplaşmasının da kolay olmadığını ifade etti.

Kahyaoğlu, Kerem’in kendi yoluna doğru şekilde devam edebilmesi için ilk önce babasını affetmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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