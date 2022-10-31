"Beni de alın" diye yalvarmıştı! Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Baş'ı görüştü

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı parti genel merkezinde ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Baş'ın 6'yı masaya katılması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gelişmeye ilişkin açıklamada bulunan İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bu konuda hem bilgi verdi, hem istişare ettiler. Şu ana kadar bir problem yok." dedi.

6'lı masa toplantısında karar verecekler

6'lı masanın Kasım ayındaki toplantısına işaret eden İP'li Zorlu, şöyle devam etti:

14 Kasım’da 6'lı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın genel başkanımız, diğer liderin burada yer alma arzusunu, bunun 6'lı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaat ve düşüncelerini aktaracak. Oradan çıkacak sonuçla birlikte, liderler hep birlikte karar verecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Genel başkanımız büyük bir şeffaflık, hassasiyet ve özen içerisinde bu süreci yürütüyor.