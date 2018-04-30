Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Benfica Talisca'yı sattı

İtalya'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Anderson Talisca'nın transferi için Benfica'yla her konuda anlaştı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:05
Benfica Talisca'yı sattı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı

MONCHI, TALISCA'YLA GÖRÜŞECEK

Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü.

Siyah Beyazlılar'ın iki yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:05
  1. benfica
  2. Beşiktaş
  3. Roma
  4. transfer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bıçaklarını makineye koyanlar dikkat!
    1. Bıçaklarını makineye koyanlar dikkat!
    2. Ankara'da kritik toplantı başladı
    3. Kumluca Başpehlivanı belli oldu
    4. Hamaney açık açık tehdit etti!..
    5. İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul..
    6. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
    7. Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!
    8. Suudi Veliaht'ın skandal sözleri..
    9. Demlik parlatma yöntemleri
    10. NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü
    11. Türk uzmanlar uyardı: Savaş çıkar
    12. Patatesi değiştirmesini istediği..
    13. Avustralya Kandili idrak etti
    14. Beşiktaş'tan flaş "Şenol Güneş"..
    15. İstanbullular dikkat: 20 saat su..
    16. Yapay zeka Siri'den küfür skandalı
    17. İlginç tepki: "İnsan kız arkadaşının..
    18. Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11..
    19. Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde!..
    20. Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'