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Benfica, Portekiz Kupası'nda çeyrek finalde

20 Aralık 2018 Perşembe 02:04
Benfica, Portekiz Kupası'nda çeyrek finalde

MADRİD (AA) - Futbolda Portekiz Kupası son 16'lar turunda Montalegre takımını deplasmanda 1-0 yenen Benfica çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'lerde Galatasaray ile eşleşen Benfica, Portekiz Kupası'nın tek maç üzerinden oynanan son 16'lar turunda 3. lig takımlarından Montalegre ile karşılaştı. Benfica, deplasmanda oynadığı maçı 31. dakikada German Conti'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Benfica bu sonuçla kupada çeyrek finale kaldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 02:04
  1. Benfica
  2. Portekiz Kupası
  3. Portekiz'den futbol

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