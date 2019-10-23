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Benfica Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacak. Zenit ve RB Leipzig karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından 0 puan ile son sırada bulunan Benfica, Lyon karşısında ilk puanlarına ulaşmak istiyor. Peki, Benfica Lyon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Olympique Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:05
Benfica Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacak. Zenit ve RB Leipzig karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından 0 puan ile son sırada bulunan Benfica, Lyon karşısında ilk puanlarına ulaşmak istiyor. Peki, Benfica Lyon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Olympique Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Benfica Olympique Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Benfica Olympique Lyon Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Connect uygulamasından naklen yayınlanacak.

Benfica Olympique Lyon istatistikler

Benfica ile Lyon, bugüne kadar sadece 2010/11 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelirken; iki maçı da ev sahibi ekipler kazandı.

Portekiz deplasmanında çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Lyon, Mart 2004'te Porto (0-2) ve Kasım 2010'da Benfica'ya (3-4) mağlup oldu.

Avrupa kupaları tarihinde Benfica'yı deplasmanda mağlup etmeyi başaran herhangi bir Fransız takımı olmadı (4B 10M).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 15 maçın 12'sini kaybeden Benfica (2G 1B), bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

Evinde oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi grup maçında mağlup olmayan Lyon (3G 8B), son yenilgisini Ekim 2016'da Juventus karşısında aldı (0-1).

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

E Grubu

22.00 Salzburg-Napoli

22.00 Genk-Liverpool

F Grubu

22.00 Inter-Dortmund

22.00 Slavia Prag-Barcelona

G Grubu

19.55 Leipzig-Zenit

22.00 Benfica-Lyon

H Grubu

19.55 Ajax-Chelsea

22.00 Lille-Valencia

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:05
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