Benfica ligde kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica takımı Portekiz liginde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenildi03 Ocak 2019 Perşembe 01:19
MADRİD (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica takımı, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynanan maçta Portimonense'nin gollerini Ruben Dias (Dk.12) ve Jardel (Dk. 38) attı.
Benfica'da Jonas 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde üçüncü yenilgisini kaydeden Benfica 32 puanda kalarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
YORUM YAZ