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Benatia, Katar ligine gitti

Katar kulübü El-Duhail, Faslı futbolcu Benatia'yı 8 milyon avro karşılığında Juventus'tan transfer etti

29 Ocak 2019 Salı 10:18
Benatia, Katar ligine gitti

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.

Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:18
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