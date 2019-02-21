0553 313 94 23

Ben yedim bi'şi olmadı.. Ben içtim bi'şi olmadı!..

Bu kafayla giderseniz, bir gün bi'şi ve meselâ Bruselloz virüsü kapar, "Malta Humması" olursunuz.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:05
Ben yedim bi'şi olmadı.. Ben içtim bi'şi olmadı!..

Bruselloz virüsü, Malta Humması, Akdeniz Humması, Mal Hastalığı olarak da bilinen hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs çeşididir. Bruselloz virüsü beraberinde çeşitli hastalıkları da meydana getirebilir.

Bruselloz, hafif belirtilerden ağır klinik tablolara kadar değişebilen özellikte, belirti ve bulgularının spesifik olmaması sebebiyle birçok hastalığı taklit edebilen sistemik bir hastalık..   

Bizim gibi "Bana, bize bi'şi olmaz!" zihniyetinin yaygın olduğu ülkelerde yaygın tehlikedir.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünyada en sık rastlanan bakteriyel hastalıktır ve her yıl yaklaşık 500.000 yeni hadise bildirilmektedir.

Tarihte ilk defa 1861'de Marston tarafından Malta adasındaki İngiliz askerlerinde fark edildi ve bu adı aldı.

Yıllar içerisinde farklı hayvan türlerinden çeşitli Brusella türleri tesbit edilmiştir.

Hastalık bütün dünyada görülmekle birlikte özellikle Akdeniz ülkeleri (Fransa, Portekiz, İspanya, Malta, Yunanistan ve Türkiye), Arabistan, Hindistan, Meksika, Brezilya, Orta ve Güney Amerika da yaygın..

Bizde endemik olarak görülen hastalık özellikle İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yoğunlaşmaktadır.

Et, süt, peynir..

Brusella virüsleri, sığır, koyun, keçi, hayvanların etleri ve sütleri ile bulaşabilmektedir.

Kaynatılmadan hazırlanan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi en önemli etken.. Yapılan çalışmalarda; Brusella virüsleri, taze peynirde 3 ay, soğuk şartlarda saklanılması durumunda 6 aya kadar, tuzsuz kremada 142 gün, %10 tuzlu peynirde 45 gün, %17 tuzlu peynirde 1 ay, tereyağında 4 ay, dondurmada 1 ay canlı kalabilmekte ve hastalığa yol açabilmektedir.

Fermantasyon ile hazırlanan kaşar peynir, yoğurt ve ekşitilmiş sütte enfeksiyonun bulaşma riski daha azdır.

Et ve et ürünleri ile bulaşma riski, iyi pişmiş tüketilmesinde kas içerisindeki bakteri sayısı az olacağından düşüktür.

"Az pişmiş" merakı

Ancak karaciğer, dalak, böbrek, gibi sakatatta bakteri konsantrasyonu yüksektir.

Et ürünlerinin hiçbiri çiğ tüketilmemelidir.

Hele hele yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi "az pişmiş" merakınız varsa, bir gün başınıza iş açabilir.

Hayvan çiftliklerinde çalışanlar, çiftçiler, veterinerler, suni dölleme işi ile uğraşanlar hasta hayvan ile temas ihtimali açısından yüksek riskli gruplardır.

Hayvancılık yapan aile fertleri, hasta hayvan yavrularına bakan çocuklar, hayvansal gıda üretiminde çalışan kasaplar, süt ve süt ürünleri hazırlama işinde çalışanlar yün ve deri ile işlerinde çalışanlar, doğrudan temasla deride sıyrık, kesik yüzünden virüs kapabilir.

Akut ise 38.5 kronik halde ise nadiren ateş yapıyor

Brusellozun ilk belirtileri bitkinlik, yemek yememe isteksizliği, aşırı ateş, gece terlemeleridir. Ardından eklem ve kas ağrıları ile beraber agresiflik baş gösterir.

Bakterinin vücuda alınmasından 2-4 hafta içerisinde hastalık belirtileri başlar.

Sıklıkla yüksek ateş, terleme, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı olabilir. Kilo kaybı, bulantı, kusma, kas ağrısı, ishal/kabızlık görülebilir. Depresyon izlenebilir.

Akut formda; Çoğunlukla yüksek ateş 38.5 derecenin üzerindedir.

Halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, sırt ağrısı, kilo kaybı, miyalji, artralji vardır. Artrit, karaciğer ve dalakta büyüme, karaciğer fonsiyon testlerinde yükselme izlenebilir.

Kronik formda; Yaşlılarda sık görülür. Depresyon gibi psikyatrik durumlardan, halsizlik, çabuk yorulma, güç kaybı, terleme, kilo kaybı görülebilir. Ateş ise nadirdir.

Geçici işitme kaybı, vertigo da görülebilmektedir.

Hastalık belirti ve bulgularından şüphelenilen durumlarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine başvurulmalıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:05
  1. Bruselloz virüsü
  2. Malta Humması
  3. Akdeniz Humması
  4. Mal Hastalığı
  5. Bruselloz
  6. Akdeniz ülkeleri
  7. Güneydoğu Anadolu
  8. Kaynatılmadan hazırlanan süt ve süt ürünleri
  9. Brusella virüsleri
  10. Fermantasyon
  11. Et ve et ürünleri
  12. Akut
  13. Hayvan çiftlikleri
  14. suni dölleme
  15. çiftçiler
  16. veterinerler
  17. süt ve süt ürünleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti
    1. Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle..
    2. Meteorolojiden yağış uyarısı!..
    3. 41. Uluslararası Turizm Fuarı..
    4. Yavru köpek durdurucu soğuklara..
    5. Bu müşteri farklı ve yeni
    6. Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da..
    7. "Sağlıkta Şiddete Dur" sempozyumu
    8. Rektör Çiçek; "Sürdürülebilir bir..
    9. Tanzim satışlarla dalga geçen partinin..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. BES panelinde milli tasarruf..
    12. Cumhur İttifakı, bir yılını doldurdu
    13. DAKA’dan ‘İran Genel Görünüm Raporu’
    14. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    15. Kırıkkale Valiliğinden..
    16. Ankara'daki taciz iddiası
    17. Murat Aydın: “Biz camı Paşabahçe’ye..
    18. Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’..
    19. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    20. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    21. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    22. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    23. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    25. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    26. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    27. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    28. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    29. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    30. Dakka’daki yangın söndü ama..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...