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Gündem Ben Linet’i yazdım, siz diğer riyakârları anlayın… İYİ Parti desteği ile İsrailli şarkıcıya konser!
Gündem

Ben Linet’i yazdım, siz diğer riyakârları anlayın… İYİ Parti desteği ile İsrailli şarkıcıya konser!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 11:03:00 -
Ben Linet’i yazdım, siz diğer riyakârları anlayın… İYİ Parti desteği ile İsrailli şarkıcıya konser!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İyi Parti desteği ile İsrailli şarkıcıya konser!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Aksa Tufanı harekatı sonrası Filistin’de soykırım yapan İsrail’e açık destek veren Linet isimli şarkıcı kadına İYİ Parti’nin konser verdirmesini eleştirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

 Okurlarımdan özür diliyorum..

Belki de bazı gerçekleri ifade etmekte aciz kaldığımız için, somut örnekler üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz..

İnsanların riyakârlıklarını, ahlâksızlıklarını somut bir örnek vermeden, anlatamıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmini daha önce duymadığım bir sözde sanatçı varmış..

Hani araştırsanız, kim bilir hangi belediyelerden ne paralar almıştır..

Ben arama motoruna sadece “Linet” yazdım.

Yanına “belediye” diye ekledim.

Daha bir ay önce, Gemlik Belediyesi’nin organize ettiği konser karşıma çıktı..

Gemlik Belediyesi hangi partide mi?

Geçtiğimiz dönem AK Parti’de idi.

MHP’den ayrılarak sözümona “gerçek milliyetçilerin” iktidarına yürüdüğünü söyleyen İyi Parti’nin aday göstermeyip, CHP’li ismi desteklemesi sonucunda, Gemlik Belediye Başkanlığı da AK Parti’den CHP’ye geçmiş..

İyi Parti eli ile CHP’li isim seçimi kazanmış.

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Yorumlar

1. Kamal

Bunlar 1. Kamalin zorla ithal ettiği yahudi, yunan ve ermeni kxpeklerden bir tanesi. Hani bunlar geldiği gibi gidecekti. Chpnin 100 senelik yalan masalı

Gök Türk

Ulan kansız yahudileri Osmanlı padişahı 2. Beyazıt getirdi bu ülkeye cahil bir şey bilmezsiniz ama fikriniz var
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