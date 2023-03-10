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Aktüel 'Ben Hızır'ım' deyip vatandaşı dolandıran şahsın 191 suç kaydı çıktı
Aktüel

'Ben Hızır'ım' deyip vatandaşı dolandıran şahsın 191 suç kaydı çıktı

İzmir'de kendisini Hızır Aleyhisselâm olarak tanıtıp, üç üniversite bitiren vatandaşı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahsın 191 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:21:00 -
'Ben Hızır'ım' deyip vatandaşı dolandıran şahsın 191 suç kaydı çıktı

İzmir-Konak'ta kendisini Hızır Aleyhisselâm olarak tanıtıp, üç üniversite bitiren vatandaşı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalandı. 191 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek, "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselamım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi. Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan ve üç üniversite mezunu olduğu öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan 191 suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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