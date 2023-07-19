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Gündem "Ben Fenerbahçeli olsaydım..." Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'a bomba çağrı
Gündem

"Ben Fenerbahçeli olsaydım..." Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'a bomba çağrı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 12:51:00 -
"Ben Fenerbahçeli olsaydım..." Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'a bomba çağrı

Müjdat Gezen, Uğur Dündar'a bir mektup yazarak Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmesini tavsiye etti.

Müjdat Gezen yakın arkadaşı olan Uğur Dündar'a Cumhuriyet'teki 17 Temmuz 2023 günkü köşesinde açık mektup yazarak FB Divan Kurulu başkanlığından istifa etmesini tavsiye etti.

Gezen'in açık mektubu aynen şöyle:

"Sevgili Uğur kardeşim...

Fenerbahçe konusunda üzüntülü zamanlar geçirdiğini biliyorum. Sen güzel Fenerbahçe kulübünde divan başkanlığına seçildiğinde, Ateşböceği Ercan Bostancıoğlu’nun (ki çok eski bir divan kurulu üyesidir) “Eyvah, Uğur şimdi yandı” dediğini sana söylemiştim. Canım kardeşim, sen çok iyi ve saygın bir televizyoncu ve gazetecisin. Senin oralarda işin ne? Hatırlarsın, ben hayatımda bir defa çok sevdiğim Vefa Kulübü’nün yönetiminde bulundum. Üzüntümden deliriyordum. Oysaki küçücük ama iyi bir camianın içindeydik. “Oğlum sen tiyatrocusun, ne işin var böyle futbol işlerinde” demiştim kendime... Uğur, bu işler gerçekten başka meseleler. Ayrıca bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Trabzonspor taraftarını ve daha nicelerini hiç ilgilendirmiyor. Oysa sen televizyonda program yaptığında, köşende yazı yazdığında, kim hangi takımı tutuyor diye bakmıyorsun. O işler çok genel. Fenerbahçe’nin mali kongresini FB TV’den sonuna kadar izledim. Sen varsın diye. Öyle utandım ki anlatamam. Ben herkesin yaptığı işe saygı duyarım ama neydi o kongre öyle?... Ben Fenerbahçeli olsam sahneye konuşma yapmak için o kıyafetlerle mi çıkarım?... Neyse… Yarım asırdan fazla seninle kardeşliğimiz var. Kimseye tavsiyede bulunmam ve sevmem. Ama bence ver istifanı.

Gün geliyor, dönüp arkana bakıyorsun ve diyorsun ki: “Yahu ben bu işlere mi üzülmüşüm? Değmezmiş. Hayat o kadar uzun değil.” Böyle diyorsun. Ben eskiden üzüldüğüm işlere, neden o kadar üzüldüğümü, bugünkü gözlüğümle baktığımda çok anlamsız buluyorum. Gönlünü ferah tut. Biz artık yirmili yaşlarda değiliz ve hayat beklemez...
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