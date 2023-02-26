Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızından ayrılık kararı! Flaş gelişme: sürpriz bir veda daha!

Ebru Özkan Saban yeni sezona Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Leyla Türk rolü ile giriş yapmıştı. Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı Hekimoğlu ve Paramparça dizilerinde yakalamış olduğu çıkışı bu sezonda da sürdüren Ebru Özkan Saban, yer aldığı projelerinden birinden ayrılık kararı aldı. Başarılı oyuncunun, Aşk-ı Memnu romanından uyarlanacak olan ve dijitalde yayınlanması beklenen Bihter filminde Matmazel De Courton karakteri ile rol alması bekleniyordu.

Bu sezon Disney Plus'ta Ben Gri, Netflix'te ise Şahmaran dizisi ile seyirci karşısına çıkan Saban, çekim takviminin yoğunluğu nedeni ile ayrılık kararı almak zorunda kaldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN LEYLA'SI EBRU ÖZKAN SABAN'DAN AYRILIK KARARI!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bihter'de Matmazel de Courton karakterini oynayacak olan Ebru Özkan Saban, rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekim takvimi ile yeni projesinin çekim takvimleri uyuşmadığı için; prensipte anlaştığı Bihter filminin kadrosundan ayrıldı.

Romanda yer alan Fransız mürebbiye Matmazel De Courton'u ilk uyarlamasında Çolpan İlhan, ikinci uyarlamasında Zerrin Tekindor oynamıştı.



İlginizi çekebilir → Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından Evim Yuvan Olsun kampanyasına dev destek → HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO