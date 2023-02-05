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Medya Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca şoku!
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca şoku!

Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden, yurt dışı bağlantılı bir dijital diziden teklif aldığı ve bu neden ile projeden ayrılacağı öne sürüldü. Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, iddiaya sebep olan sahneden ilk fotoğraf da geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 21:33:00 -
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca şoku!

Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden, yurt dışı bağlantılı bir dijital diziden teklif aldığı ve bu neden ile projeden ayrılacağı öne sürüldü. Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, iddiaya sebep olan sahneden ilk fotoğraf da geldi.

Oktay Kaynarca'nın sadece başrolü değil aynı zamanda senaristi ve yapımcısı da olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk bölümünden itibaren Atv'nin en çok izlenen dizilerinden oldu. Ebru Özkan Saban ile Pelin Akil Altan'ın da başrolde eşlik ettikleri Oktay Kaynarca hakkında, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi seyircisini üzecek bir iddia ortaya atılmıştı.

OKTAY KAYNARCA 'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için Oktay Kaynarca sevenlerinin merak ettiği sahne çekildi.

Oktay Kaynarca'nın vurulduğu sahneden ilk fotoğraf geldi. İşte o fotoğraf!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubat tarihinde yayınlanacak olan 20. bölümde Oktay Kaynarca'nın diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Sorunun cevabı, yeni bölümde belli olacak.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oktay Kaynarca'nın dijital bir platform yayınlanacak olan yurt dışı bağlantılı bir proje için teklif aldığı ve "hayır" diyemediği öne sürülmüştü.

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